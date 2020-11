La session principale du Baccalauréat 2021 se déroulera le 16 juin 2020 et jours suivants et celle de contrôle est prévue à partir du 6 juillet 2020 en vertu d’un arrêté du ministre de l’éducation publié le 30 octobre 2020 dans le journal officiel de la République Tunisienne (JORT). L’inscription des candidats au bac a commencé le 1er novembre 2020 et se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2020 sur le site Edunet.

- Publicité-