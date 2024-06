Baccalauréat : Le ministère de l’éducation dément toute éventuelle fuite de l’une des épreuves prévues

Le ministère de l’éducation a démenti mercredi soir toute éventuelle fuite de l’une des épreuves du baccalauréat prévues ce jeudi matin.

Selon un communiqué du ministère, il s’agit de tentatives vaines visant à semer des troubles et à mettre en cause la crédibilité des examens nationaux. Le ministère de l’éducation a assuré que les toutes les personnes derrière la diffusion de ces rumeurs seront arrêtées et sanctionnées.

Par ailleurs, le ministère a appelé tous les candidats au baccalauréat à continuer leurs épreuves en toute confiance soulignant que toutes les mesures sont prises pour assurer la réussite de cet examen national.

Les épreuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat 2024 ont démarré mercredi et se poursuivront jusqu’au 12 juin. Les résultats seront proclamés le 25 juin 2024.

