Bactérie Shigella: Prévenir en se lavant les mains

La bactérie Shigella est réapparue en Tunisie et sévit dans le monde. Elle s’est propagée chez les enfants qui ont une faible immunité. Elle affecte principalement l’appareil digestif et les intestins et cause des diarrhées, des vomissements et des maux d’intestin.

Cette bactérie est due au non-respect des règles d’hygiène, en particulier le lavage des mains avant les repas.

Selon Mosaique Fm, la directrice générale des soins de santé de base au ministère de la Santé, Ahlem Gzara, a expliqué, jeudi 24 novembre 2022, que cette bactérie provient de la matière fécale. Il est donc indispensable de faire attention à l’eau consommée. Il faut qu’elle soit d’origine contrôlée (eau minérale ou eau du robinet). En cas de doute, il faut la bouillir avant de la consommer dans le but de tuer les bactéries. Il est aussi recommandé de bien couvrir les aliments afin d’éviter toute contamination.

Dr Gzara a insisté sur l’hygiène des mains et sur la propreté des ongles pour minimiser les risques de contamination. «80% des maladies bactériennes sont causées par une mauvaise hygiène des mains. Il est donc indispensable de faire attention et d’apprendre aux enfants la bonne technique de lavage des mains. Il est aussi nécessaire de laver les sanitaires à un rythme plus important que d’ordinaire», a fait savoir la responsable.