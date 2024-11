Baisse de 5,8 millions DT du budget alloué à la mission du Tourisme

Le budget alloué à la mission du tourisme et de l’artisanat pour l’année 2025 a enregistré une baisse de 5,844 millions DT par rapport à l’exercice de 2024, a indiqué le ministre de l’Artisanat, Sofien Tekaya.

Intervenant lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) tenue, vendredi au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission du Tourisme et de l’artisanat, Tekaya a expliqué que cette baisse est due à la régression de l’enveloppe consacrée aux dépenses liées aux interventions du programme du Tourisme et de l’artisanat et du recul du nombre des agents relevant de ce ministère et des établissements sous sa tutelle (1681 contre 1707 auparavant).

