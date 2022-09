Baisse de 7% des quantités de céréales collectées jusqu’au 31 août

Les quantités de céréales collectées ont atteint 7,5 millions de quintaux, jusqu’au 31 Août 2022, contre 8 millions de quintaux, durant la même période de l’année écoulée, soit une baisse de 7%, selon les données publiées par l’Office des Céréales (Odc).

Ainsi, les quantités collectées se répartissent entre 6,758 millions de quintaux de Blé dure ( 90% des quantités collectées, 0,344 million de quintaux de blé tendre ( 4,6% des quantités collectées), 0,404 million de quintaux d’orge (5,4% des quantités collectées) et

D’après l’Odc, la collecte nationale provient à raison de 62,2% des gouvernorats du nord-ouest avec 4,672 millions de quintaux, tandis que les gouvernorats du nord-est et du centre ont réalisé respectivement 2,290 millions de quintaux et 548 mille quintaux soit respectivement 30,5% et 7,3%.

Avec 2,201 millions de quintaux collectés, le gouvernorat de Béja vient en tête représentant un taux de 29,3% des quantités collectées (dont 93% du blé dur), suivi du gouvernorat de Bizerte avec 1,295 million de quintaux soit 17,2% et de Jendouba avec un pourcentage de 14% ainsi que de Siliana avec 12%.

Le gouvernorat du Kef n’a réalisé que 7,5% de la collecte nationale. Les gouvernorats de Manouba et Kairouan ont, quant à eux, réalisé environ 6% de la collecte nationale chacun. Les régions restantes ont enregistré ensemble un total de 9% de la collecte.

La quantité enregistrée par les collecteurs privés a atteint environ 4,4 millions de quintaux, soit 58,5 % de la totalité des quantités collectées. Pour ce qui est des sociétés mutuelles, la quantité de céréales collectés est de l’ordre de 40,1% (dont 6,4% de semences sélectionnées).

L’Office des Céréales est intervenu pour collecter environ 1,4% des quantités totales collectées jusqu’au 31 août dernier.