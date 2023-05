Baisse du déficit de la balance commerciale alimentaire de 41,5%, à fin avril 2023

Le déficit de la balance commerciale alimentaire a baissé de 41,5%, au cours des quatre premiers mois de l’année 2023, par rapport à la même période de 2022, pour se situer au niveau de 240,7 millions de dinars (MD), indique, mercredi, l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Le taux de couverture est ainsi passé de 84,4% à fin avril 2022, à 90,6% à fin avril 2023.La régression enregistrée du déficit est essentiellement due à la hausse des exportations de 4,2%, notamment de l’huile d’olive (+18,9%), contre une baisse des importations de 3%, suite à la diminution des importations des céréales (-13,4%), et ceci malgré l’accroissement du rythme des importations du maïs (+51,8%) et du sucre (+65,3%).Les données de l’Onagri font état, aussi, d’une hausse du prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive de 49%, de tomates de 43,9%, de dattes de 2,2%, et d’agrumes de 1,8%, et ce, par rapport à la même période de l’année précédente. Par contre le prix de la pêche a baissé de 6,8%.S’agissant des prix à l’importation des céréales, ils ont connu une baisse de 20,2%, pour le blé dur, de 10,5% pour l’orge et de 7,4% pour le blé tendre, contre une hausse de 1,9% pour le maïs.Les prix des huiles végétales ont aussi régressé de 3%, contre une hausse des prix du sucre et du lait et dérivés, respectivement de 18,1% et de12,1%.