Bassem Loukil sort de son silence et précise!

Le président directeur général du Groupe Loukil, Bassem Loukil, a formellement démenti, ce jeudi 1er avril 2021, les rumeurs et les allégations qui circulent ces derniers jours, concernant sa fuite.

Dans une interview accordée à Mosaique fm , Bassem Loukil a assuré que « Je ne me suis pas enfui, je n’y ai pas songé et je ne le ferai jamais » a-t-il déclaré.

Bassem Loukil est revenu sur l’affaire qui oppose Aures Auto à PSA/Citroën, déclarant que l’affaire est en justice. « PSA Maroc a inventé des problèmes pour justifier la rupture de contrat. On a évoqué des impayés qui n’existent même pas, puisqu’ on a payé dans les délais mais le responsable au Maroc les a réduits à 90 jours alors nous avons refusé et avons gardé le délai de 180 jours. Nous avons déposé une plainte pour rupture abusive du contrat, quant à nos clients qui ont versé des avances, certains ont voulu récupérer leur argent et nous les avons remboursés, d’autres veulent attendre que nous trouvions une solution » a-t-il ajouté.

Bassem Loukil a également déclaré que les engagements du groupe envers les banques s’élèvent à près de 600 millions de dinars et ne sont pas un crédit sans garanties comme le prétendent certaines rumeurs.

Il a, par ailleurs, dénoncé le manque de soutien de l’Etat pour de nombreuses grandes entreprises. « Plusieurs usines ont dû fermer, nous n’avons eu aucune aide et nous n’avons licencié personne. L’AMS a dû fermer depuis mars 2020 au début de la crise, nous avons payé les salaires de mars avril et mai et nous sommes entrés en négociation pour décréter un chômage technique de trois mois le temps de fixer notre programme de restructuration et de l’entamer, a-t-il souligné.