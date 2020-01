FITA2020 : Bassem Loukil promet l’arrivée de 4 mille décideurs économiques…Place aux actions !

Lors d’une conférence de presse tenue , jeudi 16 janvier 2020 à Tunis, Basem Loukil , président du Conseil d’affaires tuniso-africain “Tunisia-Africa Business Council (TABC) a affirmé dans une déclaration à Africanmanage, que quatre mille opérateurs économiques venant de 20 pays subsahariens ainsi que des représentants d’une cinquantaine d’institutions internationales sont attendus à Tunis, les 4 et 5 février 2020, pour participer à la 3e conférence internationale sur le financement de l’Investissement et le commerce en Afrique (FITA2020) ou “Financing Investment & Trade in Africa”.

Loukil a, dans ce contexte, précisé que ” cette nouvelle édition sera marquée par la participation de plusieurs grandes entreprises chinoises, turques et surtout américaines. Ces sociétés ambitionnent d’accéder au marché africain afin de prendre connaissance des expériences tunisiennes; d’ailleurs 50 compagnies américaines seront les invitées d’honneur du FITA 2020“a-t-il assuré .

Il s’agit bien évidement, selon Bassem Loukil, d’une opportunité propice pour faire entendre la voix du secteur privé sur les thématiques de l’accompagnement financier en Afrique, les grands thèmes structurants pour les économies africaines, et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale (ZLECAF).

FITA 2020 : Des opportunités d’affaires sont au menu



D’après les données dévoilées aujourd’hui par les responsables du TABC, cette nouvelle édition est une manifestation importante pour débattre de nombreux sujets comme l’environnement des affaires, les stratégies de développement sectoriel, la transformation locale et l’industrialisation, ainsi que des moyens favorisant l’amélioration de la compétitivité…

FITA 2020 constituera aussi l’évènement phare pour mettre en relation les entreprises tunisiennes avec les bailleurs de fonds panafricains et internationaux pour se financer et accélérer leur croissance sur le continent.

De même, cette nouvelle édition permettra d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires avec de futurs et actuels partenaires et apprendre à orienter la stratégie d’entreprise en fonction des tendances économiques actuelles

Le TABC a, en outre, annoncé que de nombreuses thématiques seront abordées, durant les deux jours de la conférence. Il s’agit, notamment, du “rôle des Assurances dans le développement du commerce interafricain”, de “l’impact de la transition numérique sur l’économie Africaine”, de “CEDEAO-COMESA : échanges avec la Tunisie et retour d’expériences” et “Intégration économique et rôle de la ZLECAF”.

Organisée à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain “Tunisia-Africa Business Council (TABC)”, cette rencontre vise à créer un environnement propice aux échanges et un cadre de proximité favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs clés des secteurs publics et privés…