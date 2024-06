BCE: Une première baisse de taux jeudi

La Banque centrale européenne (BCE) devrait commencer à baisser jeudi ses taux d’intérêt, actuellement à leur plus haut historique, mais se dire prudente pour la suite tandis que la désinflation poursuit un chemin cahoteux dans la zone euro.

L’institution de Francfort va brûler la politesse pour la première fois de son histoire à sa grande sœur d’Amérique, la Réserve fédérale (Fed). Cette dernière va devoir patienter pour assouplir sa politique car l’économie dynamique des Etats-Unis s’accompagne d’une courbe des prix plus tenace.

Au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, un consensus se dessine depuis plusieurs semaines pour relâcher la bride monétaire lors de la réunion de jeudi, après un cycle de relèvement des taux sans précédent lancé en juillet 2022, puis neuf mois de pause à des niveaux record.

Frederik Ducrozet, chef économiste chez Pictet, s’attend même à ce que la décision des gardiens de l’euro soit « unanime »: un assouplissement de 25 points de base est attendu par les experts. La dernière baisse des taux de la BCE remonte à presque cinq ans, en septembre 2019.

Servant de référence, le taux sur les dépôts actuellement de 4%, son plus haut atteint en septembre dernier, serait donc ramené à 3,75%. De quoi donner de l’air aux entreprises et ménages endettés.

Mais la suite de ce nouveau cycle est loin d’être écrite. « Il sera intéressant de voir ce qu’il adviendra des taux d’intérêt après l’été. Pour de nouvelles mesures d’assouplissement, la BCE voudra avant tout voir les données économiques », souligne Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste à la KfW.

