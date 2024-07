BCT: Accroissement de la valeur des avoirs en or de 13,5%, au cours de l’exercice 2023

Les avoirs en or de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) se sont élevés à 6,8 tonnes d’or, à fin au 31 décembre 2023, ce qui représente une valeur de 841,749 millions de dinars (MD), soit une progression de 13,5%, par rapport à l’exercice 2022.La BCT a expliqué, dans son rapport « Etats financiers de l’année 2023 et Rapport des Commissaires aux Comptes », rendu public, mercredi, que l’augmentation de ces avoirs est expliquée par l’évolution du cours de l’once d’or fin.En fait, les lingots d’or sont évalués au cours du marché à la fin du mois de décembre, en utilisant le fixing de Londres du matin. Ce cours a grimpé de 1.812,3 dollars- USD (ou 58,27 USD le gramme d’or fin) à fin décembre 2022 à 2.062,4 USD (ou 66,31 USD le gramme d’or fin) un an plus tard compensant ainsi le fléchissement léger du cours du dollar par rapport au dinar.Pour ce qui est des pièces commémoratives, elles ne font pas l’objet de réévaluation au prix du marché, vu leurs caractéristiques spécifiques. Ainsi, elles demeurent valorisées au cours officiel de 0,6498475 dinar pour 1 gramme d’or fin.

- Publicité-