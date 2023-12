BCT : Il est plus que temps de passer au paiement électronique

Le directeur général de l’Observatoire de l’intégration financière de la Banque centrale de Tunisie, Jamel Ben Yaacoub, a déclaré que la circulation ainsi que l’utilisation de l’argent liquide sont actuellement dominantes dans les transactions, exprimant l’espoir que les années à venir verront un saut qualitatif dans le domaine des services de paiement électronique.

Vers une réduction de la circulation de l’argent liquide

Ila assuré que la Banque centrale de Tunisie travaille actuellement à l’élaboration de programmes et de mécanismes de numérisation des paiements, confirmant qu’il y a des étapes positives dans le domaine des infrastructures, de la structure législative et de la structure logistique avec la Société Monétique Tunisie, et notant dans ce contexte que la période récente a vu la création d’institutions spécialisées dans le paiement électronique à travers le porte-monnaie électronique, ce qui réduira la circulation de l’argent liquide.

Le responsable a appelé les institutions de l’Etat à montrer l’exemple et à sauver tous les services publics grâce à l’argent électronique.

Il convient de noter que le taux d’utilisation de l’argent liquide dans certains pays ne dépasse pas 10%.Le directeur général de la Société Monétique Tunisie, Bilel Dernaoui, avait confirmé, dans une précédente interview accordée à « African Manager », que l’utilisation de l’argent liquide est très coûteuse pour la communauté nationale, et que la Tunisie cherche à rationaliser la circulation de l’argent liquide.

Une expérience typique de littératie financière

Dans un contexte connexe, Jamel Ben Yaacoub a indiqué que la culture financière des Tunisiens est faible et est inférieure à la moyenne générale, soulignant que le Tunisien n’est pas au fait des concepts de base de la finance, ce qui ne nécessite pas une grande compréhension approfondie des mécanismes de la finance, car le taux était de l’ordre de 3,1/7, alors que le ratio chez les femmes était estimé à 2,9/7, étant noté que ce pourcentage varie selon les groupes d’âge et le genre.

Il a annoncé que l’Observatoire s’est lancé dans une expérience modèle représentée par le lancement d’une série éducative pour l’éducation financière des enfants, qui vise à diffuser les concepts financiers de base parmi de larges segments et groupes afin d’améliorer l’éducation financière dans la société, et vise également à développer le niveau de sensibilisation des enfants au comportement financier et à les préparer à être en mesure de prendre des décisions financières éclairées.

Il a souligné que le renforcement de l’éducation financière dans la société passe par la continuité dans l’organisation des forums sur ce sujet, et pas seulement dans l’organisation d’initiatives appropriées qui sont limitées dans l’horizon temporel.

Le Directeur Général a indiqué que l’Observatoire de l’Inclusion Financière a décidé d’aller dans les écoles, les universités, les artisans et les professionnels pour organiser des tables rondes visant l’éducation financière, pointant du doigt certaines plaintes émises par les clients à l’égard des banques ou des compagnies d’assurance et des institutions de microfinance parfois attribuées au manque de compréhension du service financier et de la manière d’en bénéficier.

Il a, d’autre part, déclaré que le manque de compréhension du service financier entraîne des tensions entre les fournisseurs de services financiers et les clients.

Ben Yaacoub a souligné que l’Observatoire a achevé le développement d’une base de données pour suivre les indicateurs d’inclusion financière et commencera à la développer électroniquement, les dernières statistiques, selon ses propos, indiquent que seulement environ 60% des Tunisiens ont des relations avec les banques.

Le projet de loi sur l’assainissement financier devrait être soumis prochainement à la Chambre des représentants du peuple pour délibération, a déclaré Ben Yacoub.

Obstacles à l’inclusion financière

Certains rapports indiquent que parmi les obstacles à l’inclusion financière en Tunisie figurent le manque général de liquidité dans le système bancaire et les contraintes financières de l’économie, en plus des mesures du taux d’intérêt et du potentiel inexploité de la finance numérique. A cet effet, un rapport publié par l’Institut tunisien d’études stratégiques, abordant la question de l’élimination des transactions en espèces, recommande le développement d’une politique nationale pour promouvoir les « transactions sans numéraire ».

Selon la Banque mondiale, seuls 37 % des Tunisiens font affaire avec des banques, contre une moyenne de 43 % dans la région MENA. Au-delà des particuliers, l’intégration financière passe aussi par les entreprises en Tunisie, principalement les micro entreprises, qui peuvent être d’importantes opportunités de croissance et une source de création d’emplois.