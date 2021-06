Béja: 11 décès suite à une contamination par le coronavirus durant les trois derniers jours

11 décès suite à une contamination par le coronavirus ont été enregistrés dans le gouvernorat de Béja durant les trois derniers jours. Le bilan des décès s’élève ainsi à 260 cas dans le gouvernorat. 390 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été également enregistrés dont 261 cas dans la ville de Béja et ses environs. Les autres cas ont été diagnostiqués dans les délégations de Nefza, Amdoun, Teboursouk, Testour, Medjaz El Bab, Goubollat, et Tybar. Le directeur régional de la santé Ilyes Ammar, a souligné dans une déclaration à la TAP que cette période est la plus dangereuse depuis l’apparition de la pandémie. Les hôpitaux régionaux à Béja et Amdoun ont accueilli plus de 120pc de la capacité d’accueil des malades atteints de coronavirus durant les deux dernières semaines. Selon les statistiques de la direction régionale de la santé le nombre de cas positifs depuis l’apparition de la pandémie jusqu’au samedi a atteint 8748 cas sur un total de 23224 analyses réalisées.

