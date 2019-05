Béja : Un incendie ravage 15 ha de blé

Les unités de la protection civile de Béja ont réussi mercredi soir à éteindre un incendie qui a dévasté plus de 15 hectares de blé dans une ferme agricole privée située sur la route nationale n° 6 entre Béja et Jendouba, à la frontière entre la délégation de Béja sud et Bousalem dans le gouvernorat de Jendouba, rapporte la correspondante de l’agence TAP.

Selon une source de la protection civile, les sapeurs pompiers ont mis plus d’une heure pour éteindre l’incendie et prendre les mesures appropriées pour que les feux ne se propagent aux champs situés à proximité, sans être en mesure de pouvoir expliquer les causes de l’incendie.