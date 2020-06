Ben Ahmed : La reprise des négociations sur l’ALECA devra se faire sur de nouvelles bases

La reprise des négociations sur l’ALECA (Accord de libre échange complet et approfondi) entre la Tunisie et l’Union européenne, devrait se faire, dans un contexte post-Covid19, sur de nouvelles bases, estime le Président de l’Initiative méditerranéenne pour le développement « Mediterranean Development Initiative » (MDI), Ghazi Ben Ahmed. Dans une interview accordée à l’agence TAP, Ben Ahmed souligne l’impératif de rectifier le tir, sur la forme et sur le fond de cet accord, pour reprendre sur des bases solides et être apte à renouer avec la croissance, dès 2022.

Cette cette crise sanitaire offre de nouvelles opportunités pour la Tunisie qui pourrait servir de backup régional pour une plus grande résilience des firmes européennes et autres, appelées à relocaliser dans la proximité, a-t-il dit, ajoutant que la mondialisation sera sous pression pour se régionaliser, et le potentiel est énorme pour la région.

L’enjeu sera alors pour la Tunisie d’être apte à répondre à toute dynamique européenne tournée vers la réorganisation régionale du modèle de production et d’approvisionnement. Ce qui suppose pour le gouvernement tunisien de revenir à la table des négociations avec l’UE.