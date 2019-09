Hamma veut annuler toutes les conventions, à commencer par l’Aleca

En déplacement dans le gouvernement de Sousse dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2019, le candidat du Front populaire a souligné son intention de suspendre les négociations avec l’Union européenne (UE) sur l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) et de mener une campagne diplomatique pour réclamer la surpression de la dette tunisienne.

Hamma Hammami s’est également engagé à répondre aux attentes et préoccupations des Tunisiens et à lutter contre la corruption et la spéculation. Le candidat du Front qui a amené des contacts directs avec les habitants de Sousse s’est également engagé à défendre la souveraineté de la Tunisie, à protéger sa richesse et à annuler tous les accords et les conventions portant atteinte au pays.