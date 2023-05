Ben Arous : Réunion de la commission régionale de la propreté et de la protection de l’environnement

La commission régionale de la propreté et de la protection de l’environnement de Ben Arous a dévoilé, lors de sa réunion, au siège du gouvernorat, les grands axes du programme d’intervention dans la protection des plages dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et touristique.

La commission régionale, dont les travaux ont été présidés par le gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi, a fixé la date du lancement des travaux de la propreté dans les municipalités formant le littoral (Radès, Ezzahra, Hammam-Lif et Hammam Chott) avec l’installation des points de secours, le nettoyage des chemins menant aux plages et la protection des forêts environnantes contre les incendies.

Les participants aux travaux de la commission, réunie vendredi, ont recommandé d’intensifier le contrôle sanitaire et d’hygiène dans les locaux ouverts au public, de veiller au respect des règles municipales et de fournir tous les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité des estivants.

