L’ANPE et l’ARPA de Sicile signent 4 conventions de partenariat

Quatre conventions-cadre de partenariat ont été signées, le 5 mars 2024, à Tunis, entre l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et l’Agence régionale pour la protection de l’environnement de Sicile (ARPA), partenaire italien du projet stratégique « Education Environnementale pour une Méditerranée Durable – EdEn-MED » cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme de coopération Transfrontalière Tunisie-Italie 2014-2020.

Le projet EdEn-MED a pour objectif l’introduction d’une innovation pédagogique dans le système éducatif, tunisien et sicilien, de manière à promouvoir la protection de l’environnement au service d’un développement durable. Il consiste à mobiliser des acteurs de l’éducation et de la protection de l’environnement dans la zone du programme pour renforcer la coopération en faveur d’une éducation environnementale innovante et pérenne.

Les conventions signées couvrent principalement la coopération dans les domaines relatifs à l’éducation environnementale, au renforcement du contrôle de la qualité des eaux, à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques et au contrôle de la qualité de l’air.

