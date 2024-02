La société de gestion et d’exploitation de la zone franche de Ben Guerdane est constituée

Un contrat constitutif de la société de gestion et d’exploitation de la zone franche de Ben Guerdane a été signé, jeudi, au ministère du Commerce. Ce contrat constitue un pas essentiel vers le démarrage effectif du projet de la création de cette zone franche, a déclaré la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb lors de la cérémonie de signature de ce contrat, ajoutant qu’il s’agit d’un projet de partenariat public-privé.

Ben Rejeb, qui n’a pas précisé sous quel régime fiscal exercera la nouvelle ZF, a mis l’accent sur les spécificités de la région de Ben Guerdane qui y favorisent la création d’un pôle commercial et logistique à même de renforcer le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ainsi qu’entre l’Afrique du Nord et les pays subsahariens.

Toujours selon la ministre « la zone franche de Ben Guerdane contribuera à intégrer les habitants de la région dans les différentes activités économiques, commerciales, logistiques et de loisirs qui seront développées dans le cadre de cette zone. Elle constituera par ailleurs une composante importante du corridor commercial terrestre continental et un levier essentiel pour la réhabilitation du passage frontalier de Ras Jedir selon les normes internationales ».