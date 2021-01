Ben Hammouda: La Tunisie est en guerre épidémique et économique

L’ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hammouda, a déclaré que la Tunisie affrontait une guerre épidémique, économique et sociale, ce qui nécessite l’unité des institutions de l’Etat et de tous les partis politiques, il est d’autant plus important de dépasser les conflits et de s’unifier pour faire face aux virus problèmes.

Il a ajouté lors de son passage dans Midi Show sur Mosaïque fm, que les tunisiens vivent une période de grande incertitude et de crainte à cause de la situation sanitaire et c’est là que l’Etat doit faire preuve de force pour regagner la confiance des citoyens.

La crise est d’abord due au régime politique, qu’il faut impérativement changer car il est devenu un domaine de lutte entre le pouvoir exécutif et législatif, puis le système électoral qu’il faut aussi réviser, déclare l’invité de Midi Show.

En ce qui concerne le remaniement ministériel, Ben Hammouda a déclaré que Mechichi aurait dû retirer les ministres suspectés de corruption et au lieu de prendre le risque il fallait donner la chance à d’autres personnalités. Il a, dans le même contexte, indiqué que les noms auraient dû passer par le ministère de l’Intérieur puis le comité de lutte contre la corruption.

L’ancien ministre des Finances a par ailleurs souligné que les réponses à propos du vaccin contre le coronavirus sont insuffisantes et que le traitement de la question était bureaucratique traditionnel.