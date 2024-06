Pèlerinage: Marée de fidèles au mont Arafat

Une marée de fidèles a afflué samedi vers le mont Arafat, où plus d’un million et demi de musulmans en pèlerinage dans l’ouest de l’Arabie saoudite passeront la journée à réciter le Coran et à prier, notamment pour les Palestiniens de Gaza, sous une chaleur extrême.



Certains pèlerins sont arrivés dès l’aube pour escalader la colline de 70 mètres de haut, près de La Mecque, où le prophète Mahomet SAW aurait prononcé son dernier sermon, tandis que la plaine tout autour se remplissait de fidèles venus accomplir l’un des principaux rites du hajj.