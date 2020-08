Beyrouth : 100 morts, des milliers de blessés et 300 000 sans abri

Plus de 100 morts, des milliers de blessés, des destructions et des dégâts matériels innombrables: voici ce que l’on sait des déflagrations qui ont dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise mardi soir après l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium, selon le gouvernement.

Environ 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées dans l’entrepôt du port de Beyrouth qui a explosé, a expliqué le Premier ministre libanais, Hassan Diab, dénonçant « un désastre dans tous les sens du terme ».

Selon le directeur de la Sureté générale Abbas Ibrahim, la cargaison de nitrate d’ammonium, un engrais chimique et également composant d’explosifs, était stockée depuis des années dans l’entrepôt, à proximité de quartiers très fréquentés.

Rien n’indique que les explosions aient été provoquées délibérément, selon les autorités libanaises. Cependant, le président américain, Donald Trump, a déclaré mardi que les généraux américains lui avaient dit que les explosions semblaient être causées par « une sorte de bombe ». »Ca ressemble à un terrible attentat », a-t-il ajouté. Le Pentagone a toutefois déclaré à l’AFP ne « rien avoir » à ajouter, conseillant de « contacter la Maison Blanche pour des clarifications ».

Les déflagrations ont tué plus de 100 personnes et en ont blessé plus de 4.000 autres, selon le bilan de la Croix Rouge libanaise mercredi. Les recherches se poursuivent toujours dans les quartiers autour du port, dont les rues sont jonchées de débris de bâtiments effondrés.

Selon le gouverneur de Beyrouth Marwan Abboud, jusqu’à 300.000 personnes sont sans domicile en raison des dommages, qui s’étendent à près de la moitié de la ville et sont estimés à plus de trois milliards de dollars (2,53 milliards