Les Libanais de nouveau dans la rue pour crier leur colère

Au Liban, une première manifestation de masse post-confinement a eu lieu ce samedi à Beyrouth.

Des milliers de protestataires sont retournés dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol d’une classe politique qu’ils jugent corrompue et d’une crise économique, aggravée par la situation sanitaire. Le chômage au Liban atteint 35 %, alors que 45 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Ce rassemblement s’inscrivait dans la continuité du soulèvement anti-pouvoir lancé en octobre.

Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre faisant une quarantaine de personnes blessées. La manifestation a également été le théâtre de scène de saccages et de pillage.