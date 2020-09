Bizerte: 38 incendies de forêts enregistrés en août 2020

Près de 38 incendies de forêt ont été enregistrés au cours du mois d’août 2020, dans le gouvernorat de Bizerte touchant 221 hectares, selon le colonel-major Kamel Melliti, directeur régional de la protection civile à Bizerte.

Il a précisé que les services de protection civile ont pu en collaboration avec les services des des forets et les structures d’appui à la commission régionale de lutte contre les catastrophes, organiser les secours et éteindre l’incendie, en dépit de la férocité des feux et la difficulté des reliefs terrestres, outre les vents forts qui ont contribué à la propagation rapide du feu, ce qui a permis d’éviter des pertes humaines y compris des équipes chargées d’éteindre le feu et des dégats matérie.

Les services de la protection civile et des forêts ont intervenu durant le mois d’août une centaine de foix dans toutes les zones de la région pour éteindre les incendies des herbes, qui ont ravagé 71 hectares, et sauver des milliers d’unités fourragères (21400 unités fourragères).

Sur les plages de la région, les services de la protection civile ont pu secourir 28 personnes et sauver 15 de la noyade.