Bizerte : Arrestation de 3 individus soupçonnés d’appartenir à des groupes terroristes

Les unités sécuritaires à Bizerte ont arrêté dimanche 3 individus soupçonnés d’appartenir à des groupes terroristes, a indiqué une source sécuritaire à l’Agence TAP.

Lors d’une perquisition aux domiciles de ces suspects, qui sont originaires respectivement de Bizerte-nord, Menzel Bourguiba et de Bizerte, des documents et ouvrages incitant au terrorisme et au Djihad ont été trouvés.

Selon la même source, les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente qu’ils seront traduits devant le pole judiciaire anti-terroriste à Tunis.