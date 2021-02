Bizerte : Arrestation d’un cadre bancaire pour avoir dérobé le compte d’un client

Un cadre travaillant dans une agence bancaire à Bizerte a été arrêté pour avoir dérobé le compte d’un client, a annoncé le ministère de l’intérieur dans un communiqué.

La même source précise que la brigade d’investigation économique et financière de la police judiciaire a enquêté dans cette affaire et il s’est avéré qu’un cadre dans une banque a dérobé la somme de 4500 dinars du compte d’un client et 74 mille dinars du distributeur de la banque.

Le suspect a été arrêté et mis en détention sur instruction du ministère public en attendant les résultats de l’enquête.

- Publicité-