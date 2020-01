Bizerte : Interdiction de la circulation des poids lourds transportant du coke

Les autorités régionales à Bizerte ont décidé d’interdire la circulation des poids lourds transportant du coke, à partir du port commercial de Bizerte et sur tout le réseau routiers dans la région, et ce au cours de la semaine prochaine, souligne à l’agence TAP Mohamed Gouider, gouverneur de la région.

Cette décision a été prise à cause des effets néfastes du transport du coke sur l’environnement et la santé des habitants de la région ainsi que sur la sécurité des usagers de la route, et le non-respect des parties concernées dans ce secteur de leur engagement à trouver une solution à ce problème, explique le gouverneur.

Cette interdiction restera en vigueur jusqu’au règlement de ce problème et la définition des modalités de transport de cette matière.

A noter que le dossier du transport de coke à partir du port de Bizerte avait fait l’objet de plaintes des habitants des délégations de Bizerte-Nord et Sud et des zones avoisinantes, ainsi que des usagers de la route.