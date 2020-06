Bizerte-Pont fixe : Dépouillement des offres internationales le 16 juin 2020

L’ouverture des plis de l’appel d’offres international pour la sélection des entreprises qui seront chargées de la réalisation du nouveau pont de Bizerte est fixée à mardi 16 juin 2020, annonce le directeur régional de l’équipement au gouvernorat de Bizerte, Zouhair Azouzi.

Près de 57 entreprises nationales et internationales ont présenté leur candidature à l’appel d’offres international, ajoute-t-il dans une déclaration à l’agence TAP.

Une dizaine de sociétés seront sélectionnées, dans une première étape. Un délai de 60 jours leur sera accordé pour présenter leurs offres financières et techniques au sujet de la réalisation du projet.

La commission chargée du projet choisira l’entreprise qui assurera la réalisation technique du projet, estimé à un coût total de 750 millions de dinars.

L’ouverture des plis se fera par visioconférence et pourra être suivie à partir du siège du gouvernorat.

L’appel d’offres relatif à la réalisation des routes, de part et d’autre du pont, sera publié au mois de novembre prochain, tandis que l’appel d’offres de l’aménagement de cités environnantes, d’un coût de 6 millions de dinars, sera annoncé, pour la seconde fois, au mois de juillet prochain.

Concernant le projet de la route périphérique, l’appel d’offres sera annoncé au cours du mois de juin. Cette route a été proposée au niveau régional et approuvée par le ministère de l’équipement et les services de la Banque africaine de développement (BAD).

Elle reliera le pont du côté de la délégation de Bizerte-Sud aux localités de Boukhris et à la route touristique de la Corniche (délégation de Bizerte-Sud), sur une longueur de 4,5 kilomètres.