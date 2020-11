Bizerte : Un nouveau centre de formation inter-entreprises dans le secteur du textile

Au cours d’une visite de travail effectuée, jeudi dans le gouvernorat de Bizerte, le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, Kamel Deguiche, a inauguré un nouveau centre pilote de formation inter-entreprises dans les industries du textile à El Alia qui a vu le jour grâce à une collaboration entre avec la fédération Tunisienne du textile et de l’habillement et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.

A cette occasion, le ministre a indiqué que ce centre de formation vise à couvrir les besoins de ce secteur en compétences, afin de hisser la compétitivité des entreprises économiques dans le textile dans la région et de renforcer l’employabilité des jeunes recrus dans les entreprises partenaires actives dans ce domaine.

« Cette expérience sera généralisée dans les différentes régions du pays », a-t-il dit, relevant le rôle de ce centre de formation dans le renforcement de la production et la dynamisation de ce secteur selon une approche qui tient compte de la compétitivité des entreprises aux planx national et international, outre la promotion de l’employabilité des jeunes qui bénéficieront d’une formation adaptée aux réalités et besoins du secteur.

De son coté, le président de la commission de la formation à la fédération tunisienne du textile et de l’habillement et porte parole de la chambre tuniso-allemande, Ghazi El Bich a indiqué que ce nouveau centre de formation comprend 28 entreprises spécialisées dans les industries du textile et de l’habillement, ajoutant que ses programmes seront financés durant 3 ans par l’agence Allemande de coopération internationale.

Il a affirmé que la formation démarrera dans ce centre, au cours du mois de janvier 2021, précisant qu’il sera ouvert à tous les professionnels et citoyens qui bénéficieront d’une formation ciblée dans le secteur du textile et de l’habillement et aussi aux diplômés du supérieur afin d’assurer leur intégration dans le marché de l’emploi.

Au cours de sa visite, le ministre de la jeunesse, des sports et l’intégration professionnelle avait pris connaissance, notamment, de l’état d’avancement du projet d’extension et de réhabilitation du centre de formation professionnelle de Menzel Bourguiba, réalisé moyennant une enveloppe estimée à 5 MD avant de se rendre au centre sectoriel de formation professionnelle qui délivre une formation au profit de 16 apprenants recrutés par une entreprise spécialisée dans le secteur des industries pétrolières, et ce dans le cadre de l’ouverture de ce centre sur son environnement économique.

