Blome : La Tunisie est un bel exemple de coexistence entre les religions

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome, a déclaré, mercredi, à Djerba, lors de sa participation à l’ouverture du pèlerinage annuel juif de la Ghriba, que la célébration de cet événement qui coïncide, cette année, avec le mois de Ramadan “constitue une célébration du pluralisme religieux et un bel exemple de tolérance et de respect mutuel.

Il met, également, en valeur les traditions ancrées de tolérance et de respect de toutes les religions en Tunisie, a-t-il ajouté.

La Tunisie donne à la région un bel exemple dans le traitement des ses citoyens juifs, a-t-il souligné, rappelant que les juifs à Djerba sont profondément enracinés dans cette ville et préservent leur culture et leurs rites religieux dans un pays où tous les citoyens sont traités de la même façon, indépendamment de leur religion.

Le pèlerinage juif qui se déroule les 22 et 23 mai courant est marqué, cette année, par la participation d’environ 7 mille touristes venant des différents pays européens, outre la communauté juive de Djerba, d’après René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat.