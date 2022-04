L’ambassadeur US Blome nie toute rupture entre Washington et la Tunisie

L’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome, a nié l’existence d’une rupture entre son pays et la Tunisie, ainsi que d’un véto américain contre le gouvernement tunisien au Fonds monétaire international.

Dans une interview au quotidien Assabah à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie, parue ce jeudi, il a qualifié de « très fortes » les relations entre les deux pays, malgré la préoccupation exprimée par Washington au sujet de la crise politique en Tunisie.

Blome a appelé au retour des institutions démocratiques en Tunisie, précisant que , pour l’Administration américaine, il ne s’agit pas de revenir à l’avant 25 juillet, mais d’aller de l’avant et de poursuivre le processus démocratique .

Ila souligné la nécessité pour la Tunisie de renouer avec ses traditions politiques et de garantir la plus large participation possible de tous les acteurs et partenaires, selon ses dires.