BNA FONDATION: Construction d’une école primaire à la région de Zaafran

La BNA FONDATION a édifié, pour le compte des enfants de la région de Zaafran, Délégation de Thala – Gouvernorat de Kasserine, une école primaire dans le but de contribuer à assurer la formation des élèves de la zone, de lutter contre l’abandon scolaire et de favoriser leur réinsertion dans la vie scolaire.

Permettre à ces écolières et écoliers de se rendre à leurs écoles et de poursuivre leurs études, constitue un réel défi et un véritable engagement communautaire pour la BNA et La Fondation BNA et rend concret le droit à l’éducation pour chacun d’eux. #A chances égales