Bouden annonce lors du sommet sur le monde du travail à Genève le lancement du « Fonds de l’emploi et de la jeunesse »

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a annoncé le lancement dans deux jours du « Fonds de l’emploi et de la jeunesse » pour financer des projets d’autonomisation économique, soutenir l’entrepreneuriat et divers programmes d’appui à l’emploi, sous l’égide du Président de la République et en partenariat avec les Nations Unies.

Dans une allocution prononcée lors du sommet sur le monde du travail à Genève, elle a souligné que le gouvernement a élaboré une vision stratégique qui repose sur des priorités fondamentales à savoir l’accélération du rythme de mise en œuvre des réformes économiques appropriées dans le but d’assurer un modèle de croissance positif et durable, le maintien des équilibres financiers publics en maîtrisant le déficit budgétaire et l’endettement et l’amélioration du climat des affaires et l’autonomisation économique.

Il n’échappe à personne, a-t-elle dit, que la Tunisie passe par une étape délicate et que cette réalité nécessite de la part de tous de privilégier le travail en tant que valeur civilisationnelle, de réhabiliter les travailleurs manuels et intellectuels et d’engager des réformes profondes.

Elle a souligné que la réalisation de la justice, de la dignité et de la liberté humaine constitue une priorité pour la Tunisie qui est attachée, plus que jamais, au travail en tant que droit fondamental et à consacrer ce principe dans la législation et dans la pratique en illustration du concept de la société de droit. Cette orientation a été concrétisée par la constitution du 25 juillet 2022 qui stipule expressément ces droits et principes, en plus du droit à un travail décent, à un salaire équitable, à la santé et à une couverture sociale, a-t-elle soutenu.

Bouden a ajouté que la justice sociale implique d’agir en faveur de l’élimination des diverses causes d’exclusion et de marginalisation et de traiter les problèmes d’intégration selon une approche qui s’attaque aux causes du mal.

Elle a appelé à orienter les politiques publiques volontaires pour accompagner les groupes vulnérables afin d’en faire un partenaire agissant dans le changement de leur situation socioéconomique à travers des programmes d’autonomisation économique des femmes et des projets de sociétés communautaires en tant qu’acte citoyen productif et contributeur à l’entrepreneuriat et à la création de richesses.

Elle a mis l’accent sur la nécessité de garantir la protection des jeunes sans emploi parmi les diplômés du supérieur et des centres de formation professionnelle par des programmes favorisant leur intégration dans la vie active et dans le milieu des affaires.

La cheffe du gouvernement a réitéré l’appui de la Tunisie à l’initiative du Directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à la création d’une coalition pour une justice sociale globale et équitable et la convocation d’une conférence sociale sous l’égide des Nations Unies, en 2025, qui jette les fondements d’une véritable justice sociale pour garantir aux générations futures des conditions de vie décentes.

Par ailleurs, Bouden a appelé à une prise de conscience universelle pour soutenir le vaillant peuple palestinien et affirmer son droit inconditionnel à une vie décente sur ses terres spoliées.