Bouden aux gouverneurs: «L’Assemblée nationale des région sera votre plus fort soutien»

La cheffe du gouvernements, Najla Bouden Ramadan a déclaré, dans son allocution d’ouverture de la conférence périodique des gouverneurs, samedi, que l’Assemblée nationale des régions qui sera créée en vertu de la nouvelle constitution, sera le plus grand soutien aux gouverneurs pour s’acquitter au mieux de leurs tâches, et réaliser les aspirations des fils et des filles du peuple dans toutes les régions, a-t-elle dit , citée par Shems fm

Il est à noter que le deuxième chapitre consacré à la fonction législative dans le nouveau projet de constitution prévoit le lancement d’un deuxième parlement dénommé « Assemblée nationale des régions ».