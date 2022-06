Le programme des réformes est à 100% tunisien, affirme Bouden

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, vendredi, une réunion consacrée à l’examen de l’avancement du programme national des réformes avec la participation des membres du gouvernement et de hauts cadres des ministères.

Elle a souligné que ce programme a été réalisé par plusieurs experts et plus de 400 cadres, ayant fait l’objet d’une consultation associant tous les intervenants dans le cadre d’une démarche participative. Il s’agit du fruit d’un travail qui a démarré au mois de novembre et réalisé à une cadence marathonienne dans le but de parvenir à des solutions applicables et capables de sortir le pays de sa crise économique et financière, a noté la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La Cheffe du gouvernement a ajouté dans ce même contexte que ce programme reste ouvert à tous pour faire des remarques et pour demander des explications sur les points. Elle a aussi confirmé qu’il s’agit de réformes 100% tunisiennes, a ajouté le même communiqué.

Une présentation du programme national des réformes a été publiée à cette occasion par la présidence du gouvernement.