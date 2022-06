Bouden discute de son plan de réformes avec le DG es opérations de la BM

On l’apprend dans un Tweet du Directeur général des opérations de la Banque Mondiale (BM), Axel Van Trotsenburg a tenu vidéo-conférence avec la cheffe du gouvernement tunisien Nejla Bouden. « J’ai réitéré l’engagement de la Banque Mondiale en Tunisie », a indiqué Van Trotsenburg dans son Tweet à propos de cette réunion, avant d’ajouter que la Tunisie, est « un pays à fort capital humain et un important potentiel économique ».

Quant à l’objet de cette réunion, où Nejla Bouden était notamment accompagnée par la ministre des finances et celui du développement, le DG des opérations de la BM a indiqué que « nous avons discuté du besoin de réformes rapides et engagées pour répondre aux défis ». Rappelons à ce propos, que seule la cheffe du gouvernement se démène depuis vendredi dernier à peaufiner ce programme de réformes et à le rendre public, pour rassurer les bailleurs de fonds sur la volonté d’au moins une partie de l’exécutif à aller de l’avant dans ce programme.