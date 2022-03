Bouden reçoit le ministre saoudien de l’Intérieur

La coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite et les moyens de la renforcer dans tous les domaines ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu, ce mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah entre la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden et le ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, qui effectue une visite en Tunisie à l’occasion de sa participation à la 39e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

Selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement, Bouden s’est félicitée des « relations de fraternité et de coopération privilégiées entre les deux pays », soulignant « la ferme volonté de la Tunisie de les renforcer davantage dans tous les domaines et de les hisser à des paliers supérieurs, au service du bien et de l’intérêt des deux peuples frères. »

Pour sa part, le ministre saoudien a salué les relations étroites entre les deux pays, qui, a-t-il dit, sont « marquées par une coordination et une concertation continues, notamment au sujet des questions d’intérêt commun et une coopération fructueuse dans plusieurs domaines, tout particulièrement, en matière de lutte antiterroriste et du crime organisé, lit-on de même source.

Le ministre saoudien a réitéré le soutien de son pays à la Tunisie, faisant part de la « disposition de Riyad à soutenir la Tunisie et à se tenir à ses côtés face aux défis actuels. »

Plus tôt dans la journée, le ministre saoudien avait rencontré le chef de l’Etat, Kaïs Saied.

Il est prévu que les travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se tiendront à Tunis, demain mercredi, avec la participation des ministres de l’Intérieur des pays arabes ; des délégations sécuritaires de haut niveau ; des représentants de la Ligue des États arabes, du Conseil de coopération du Golfe ; de l’Union du Maghreb arabe et de l’Union européenne.

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ; le Bureau des Nations unies contre le terrorisme ; l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Europol et le projet antiterroriste au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, y prendront également part à cette session.

Selon, un communiqué du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, à l’ordre du jour de cette rencontre, des projets de plan par étapes de la 10e phase de la stratégie arabe de lutte contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de la 6e phase de la stratégie arabe de la protection civile et de la 9e phase de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme…