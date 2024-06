Bourse de Tunis :Le Tunindex clôture la semaine en baisse(-0,5%)

«Tantôt à la hausse tantôt à la baisse, le marché boursier a clôturé la semaine, du 24 au 28 juin 2024, en zone rouge, inscrivant une baisse de 0,5 % à 9726,08 points. Depuis le début de l’année en cours, le Tunindex affiche une performance louable de 11,1%, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La semaine écoulée a été marquée par un rythme d’échanges assez soutenu, cumulant une enveloppe de 26,6 MD, soit une moyenne quotidienne de 5,3 MD.

Six transactions de bloc d’une valeur totale de 9,4 MD ont dynamisé les échanges. Ces transactions ont concerné les titres: Délice Holding (3,9 MD), ATB (2,9 MD) et BIAT (2,6 MD).

Analyse des valeurs

Le titre SOTEMAIL s’est offert la meilleure performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste des carreaux céramiques s’est envolée de 13,3 % à 1,790 D.

Le titre SITS a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du promoteur immobilier a affiché un rebond de 9,2 % à 1,900D. Sur la semaine, la valeur a drainé un volume global de 55 mille dinars.

Le titre ELECTROSTAR s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la société a reculé de –11,8 % à 0,300 D faisant savoir que la valeur a amassé un flux hebdomadaire quasi-nul.

Délice Holding a été la valeur phare de la semaine. L’action du spécialiste en produits laitiers a été le titre le plus échangé, amassant un volume de l’ordre de 4,8 MD, soit 18,1% du volume total transigé sur le marché, et ce, grâce à la réalisation de deux transactions de bloc d’une valeur de 3,9 MDt. Le titre a grapillé 1 % à 13,160 D.