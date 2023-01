Bourse de Tunis : Mac Sa et Tunisie Valeur au Top des Intermédiaires

Dans un dernier rapport sur l’activité des intermédiaires boursier sur la BVMT, cette dernière qui n’osait pas faire un classement, accordait une part de marché (Cote et Hors-Cote et enregistrements) de 21,5 % de marché avec 1,423 Mds traités au cours de l’exercice 2022. La 2ème place, selon la BVMT, revenait à Mac Sa qui affichait une part de marché de 20,4 % avec 1,352 Mds DT en capitaux traités.

La 3ème place de ce qu’on pourrait appeler meilleurs intermédiaires boursiers de l’année, Maxula Bourse et TSI (Groupe Med Hédi Ben Ayed), avec une part de marché de 6,6 % pour chacun. Pour tout l’exercice 2022, les 22 intermédiaires de la BVMT auront brassé plus de 6,634 Mds DT, dont 3,534 Mds sur la Cote, et 2,968 Mds en enregistrements hors déclaration.