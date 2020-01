Bourse : La BTE lance un Obligataire pour faire face à l’accroissement de ses engagements

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tunisie Emirats (BTE), réunie le 24/04/2019, a autorisé l’émission par la banque d’un emprunt obligataire pour un montant de 50MD et ce, avant la date de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2020, et a délégué les pouvoirs nécessaires au Conseil d’Administration pour en arrêter les conditions et modalités.

L’emprunt obligataire, objet de la présente émission, s’inscrit dans le cadre de la politique de la banque visant à faire face à l’accroissement de ses engagements et atteindre les parts de marché cibles en s’orientant vers la mobilisation de ressources stables à moyen et long terme.

A ce titre, la banque envisage de mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’Economie. De plus, cette émission obligataire permettra à la banque d’adosser les ressources aux emplois de même maturité et de préserver l’adéquation entre les maturités et les taux de ces ressources et de ces emplois.