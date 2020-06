Bourse : La cotation se fera selon les règles habituelles, dès le 8 juin

La cotation à la Bourse de Tunisie se fera, à compter de la séance du lundi 8 juin 2020, selon les règles de cotation habituelles, a annoncé la BVMT, dans un communiqué publié jeudi sur son site web.

Et de préciser que l’horaire de cotation actuel (horaire de cotation d’été), sera maintenu jusqu’à nouvel ordre.

La BVMT a rappelé que les transactions de bloc sont déclarées et réalisées à l’issue de la clôture de la séance de négociation entre 12h10 et 12h30.Quant à la négociation sur panneaux, elle se fait entre 10h00 et 10h15, et celle à la criée se fait chaque vendredi à partir de 10h00.