Bourse : Le marché s’enfonce dans le rouge en ce début d’année

Le marché boursier s’enfonce dans le rouge en ce début d’année. L’indice de référence a terminé la semaine du 5 au 9 février 2024, sur un repli de 0,4%, à 8346,8 points, creusant ainsi sa contreperformance annuelle à -4,6%, souligne l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine écoulée a été marquée par une baisse du rythme des échanges comparativement à la semaine du 2 février. Une enveloppe de 10,2 MD seulement a été échangée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 2 MD.

Analyse des valeurs

Le titre Electrostar s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du spécialiste de l’électroménager s’est envolée de 12,9%, à 0,350 D, dans un volume anémique de 2 mille dinars.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste des batteries automobiles a gagné 10,5%, à 0,840 D. Les échanges sur le titre ont été faibles, cumulant un montant de 42 mille dinars sur la semaine.

Le titre Monoprix a affiché la plus forte baisse de la semaine. L’action du spécialiste de la grande distribution a reculé de 10,2%, à 5 D, dans un flux réduit de 5 mille dinars.

Victime d’un courant vendeur, le titre TELNET Holding a terminé la semaine sur une note morose. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a cédé 4,8%, à 5,570 D, en amassant un volume hebdomadaire de 82 mille dinars.

Le titre BIAT a chapeauté le palmarès des échanges. Terminant la semaine sur une légère baisse de 0,9%, à 88,700 D, l’action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de 1,2 MD, soit 12% du flux de la cote.