Bourse : Le marché s’inscrit en territoire négatif pour la 2e séance de suite

Le marché s’est inscrit en territoire négatif pour la deuxième séance de suite. Dans un volume de 4 millions de dinars (MD), l’indice de référence a lâché 0,44% à 6615,22 points, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.Tawasol Group Holding a été la valeur vedette de la séance, chapeautant à la fois le palmarès de la cote et le tableau des volumes. Dans un flux de 733 mille dinars, l’action s’est envolée de 5,9% à 0,900 Dt, s’approchant ainsi du niveau d’introduction en bourse de TGH (un prix d’introduction de 1,100 Dt).Profitant d’un courant acheteur, le titre Tunisair poursuit sur sa lancée positive. L’action a clôturé la séance sur une progression de 4,8% à 0,650 D. A l’instar de toutes les compagnies aériennes dans le monde, l’activité de la compagnie porte-drapeau a souffert des restrictions à la circulation des personnes et des biens imposées en 2020 pour lutter contre la pandémie Covid-19. Le chiffre d’affaires du transporteur national s’est effondré de 70%, à 483 MD en 2020, d’après les indicateurs d’activité publiés récemment.AMS a été l’action la plus sanctionnée de la séance. Dans de très maigres échanges de mille dinars, la valeur s’est repliée de 4,8%, à 0,790 D. A ce niveau de cours, le spécialiste de la robinetterie et de la casserolerie affiche une décrue de 12% en bourse.Le titre CELLCOM a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. Dans un volume de 32 mille dinars, l’action s’est effritée de 4,4%, à 5,020 D. En 2020, le chiffre d’affaires de la société mère s’est élevé à 53 MD, enregistrant ainsi une augmentation de 36% par rapport à 2019

- Publicité-