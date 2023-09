Appel à candidatures pour le choix des représentants de l’Etat au CA de la BTS

Le Ministère des Finances a lancé, mardi, 5 septembre 2023, un avis d’appel à candidature pour le choix des administrateurs représentants l’Etat et les participants publics dans le Conseil d’Administration de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank).

Dans un communiqué publié, le département des finances a précisé que toute personne de nationalité tunisienne remplissant les conditions fixées par les termes de référence peut participer au présent appel à candidature.

Et de poursuivre que les candidats intéressés devront parvenir leurs dossiers de candidature au plus tard le 18 septembre 2023.

Le candidat retenu sera appelé à mettre à la disposition du conseil d’administration de la banque publique, dans laquelle il sera désigné, toutes ses compétences et son expertise. Il peut être, également, désigné membre dans un ou plusieurs comités spécialisés réglementaires émanant du conseil d’administration.

La BTS a été créée en 1997 à l’initiative de l’Etat Tunisien). Elle est dotée d’un capital de 60 MD (54% participations publiques et 46% participations privées) avec une base d’actionnariat (plus de 220 mille actionnaires).

