BVMT : 9 indices sectoriels sur 13 réalisent une performance positive

Le bilan annuel des indices sectoriels au titre de 2020 a révélé que neuf indices ont réalisé une performance positive durant l’année 2020 sur les 13 indices (secteurs et sous-secteurs), selon une note publiée, jeudi soir, par la Bourse de Tunis (BVMT) intitulée » Bilan de l’activité boursière 2020 « .

Pour les indices des sous-secteurs, l’indice » Bâtiment et matériaux de construction » s’est octroyé la meilleure performance avec une progression de 38,77%, suivi de l’indice » Agro-alimentaires et Boissons » avec un gain de 18,81%.

L’indice » Industries » a, quant à lui, enregistré la plus forte hausse des indices des super secteurs, avec un gain de 22,55%, suivi de l’indice » Biens de Consommation » avec une performance de 16,31%.

L’indice « Matériaux de Base » a réalisé la plus forte régression, soit une baisse de 21,32%, suivi de l’indice « Sociétés Financières » avec un repli de 16,11%.

