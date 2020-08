Cameroun : Production de 9 millions de barils de pétrole à fin avril 2020

Le Cameroun a enregistré une production pétrolière en hausse de 11,5 % sur les quatre premiers mois de 2020, soit 9 millions de barils. Cette hausse contraste avec la production gazière qui, quant à elle, a baissé de 0,28 %, nous apprend l’agence Ecofin.

La Société nationale des hydrocarbures (SNH) informe que la production pétrolière du Cameroun est en hausse au terme des quatre premiers mois de l’année 2020, en dépit de la pandémie du coronavirus, nous apprend Investir au Cameroun.

Ainsi, la production nationale d’hydrocarbures du pays s’est poursuivie à partir des champs en exploitation. En ce qui concerne le pétrole, cette production s’élève à 9,035 millions de barils pour les quatre premiers mois de l’année. Elle est en hausse de 11,51%. La production gazière se chiffre quant à elle à 745,96 millions de mètres cubes, en baisse de 0,28%.

Cependant, indique la SNH, de nouveaux forages, engagés par les associations pétrolières Moabi et Rio del Rey, ont dû être suspendus à cause de la pandémie du coronavirus. Dans le même temps, le prix moyen de vente des bruts camerounais a régressé de 39,41% au cours de la période considérée, pour s’établir à 39,22$ US par baril.

En raison de cette baisse du prix moyen de vente des bruts camerounais, la Loi de finances rectificative du Cameroun de juin 2020 a revu les projections de recettes pétrolières du pays. Elles devraient baisser de 40% par rapport aux prévisions initiales.