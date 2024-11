CAN 2025 (Qualifs: Gr A/6e J) Tunisie-Gambie (0-1): Les déclarations d’aprés-match

Voici les déclarations des sélectionneurs, à l’issue du match de la 6e et dernière journée des qualifications (Groupe A) pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, perdu par la Tunisie face à son homologue gambienne (0-1), disputé lundi soir au stade Hamadi Agrebi de Radès.

La Tunisie est qualifiée pour la phase finale de la CAN depuis la 5e journée, tandis que la Gambie a terminé 3e du groupe avec 8 points et n’ira pas à la CAN du Maroc:

Kais Yacoubi (Sélectionneur-Tunisie): « La défaite contre la Gambie a été humiliante, notamment que l’équipe de Tunisie semble avoir perdu son prestige après deux défaites essuyées dans son fief de Hamadi Agrébi de Radès en l’espace d’un mois. Le vrai problème dont souffre la sélection tunisienne n’est pas lié à un entraîneur ou à un staff technique, mais réside dans les graves problèmes dont souffre le football tunisien sur le plan administratif et de la gestion et sur le plan financier, notamment le manque de ressources et l’ambiance négative qui sévie actuellement et qui n’a pas manqué d’affecté l’environnement de la sélection. Le redressement de la situation de l’équipe nationale tunisienne nécessite une volonté ferme et courageuse, car l’investissement dans le sport et, plus particulièrement, le football est un investissement gagnant, comme il est nécessaire d’amorcer des réformes profondes, de fournir une infrastructure sportive adéquate et de drainer les jeunes talents expatriés, pour espérer produire un football moderne. De nombreux pays amis et frères ont adopté cette démarche, investi dans le sport et récoltent aujourd’hui les fruits de cet investissement. Quant à la défaite de ce soir face à la Gambie, il y a un sentiment d’amertume qui reste après ce revers principalement due à une erreur de positionnement. Nos transitions offensives étaient trop lentes et noue étions un peu trop mous au niveau de la récupération du ballon, mais il y a des points positifs à retenir, notamment, que plusieurs éléments ont montré leur capacité à briller au sein de l’équipe nationale, à l’instar de Ala Ghram, Mizouni et autres, et il est certain que le prochain staff technique aura un choix plus large en en termes d’effectif avant d’aborder les des prochaines échéances ».

Johnathan McKinstry (Sélectionneur-Gambie): « Nous avons terminé cette campagne des éliminatoires de la CAN sur une bonne note et une grande performance devant une sélection tunisienne, déjà qualifiée certes, mais attachée à sa première place. Nous avons réussi, sur la globalité du match, à opérer des transitions rapides pour passer d’une défense avec un bloc bas à des positions d’attaque intéressantes et tenter de surprendre notre adversaire. Aujourd’hui, la Gambie a passé un nouveau cap et malgré l’élimination, ces qualifications ont permis d’amorcer un nouveau processus de changement au sein de la sélection. Désormais, un long break nous sépare des éliminatoires de la coupe du Monde 2026 et nous aurons le temps, joueurs, staff technique et fédération de peaufiner certains aspects technico-tactiques et annoncer le renouveau de la sélection gambienne ».