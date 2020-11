Carthage Cement : 10 intéressés sérieux en pré-sélection, et l’AO en avril 2021

Lancé en mai dernier, l’appel à manifestation d’intérêt pour la cession d’un bloc majoritaire de 58,2 % du capital de Carthage Cement, a fini par intéressés 10 soumissionnaires sérieux et qui seront très probablement les pré-qualifiés pour cette opération qui n’en pas à sa première tentative. Ils pourraient aussi se regrouper pour former en définitive quelques six candidats hyper-intéressés. On y retrouverait quelques Tunisiens, mais en second rang en tant que partenaires, et non en chefs de files. La liste des pré-qualifiés serait prête, mais le vendeur qui est la Holding El Karama voudrait attendre la fin de l’exercice 2020 qui sera marqué par le 1er bénéfice de l’entreprise, pour l’annonce et l’ouverture de la data-room avec des chiffres qui montrent l’avancement du règlement des problèmes financiers de l’entreprise. C’est ainsi que, selon nos informations, l’annonce de la liste des pré-qualifiés et l’annonce de l’appel d’offre définitif, ne saurait être faite qu’au début de 2021, et toute l’opération de vente terminée d’ici mars ou avril 2021

