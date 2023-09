Ciments de Bizerte. Des pertes qui bouffent déjà 39,2 % du capital

L’olivier vert dans le logo de l’entreprise, reçoit désormais chaque semestre un violent coup de chaud. Où vont les « Ciments de Bizerte » ? La question devient d’actualité à chaque fois que cette entreprise publique publie ses états financiers. Au 30 juin 2023, son résultat d’exploitation étaient déjà déficitaires de presque 10 MDT, pire qu’au 1er semestre 2022 (-7,186 MDT). Ses charges financières (7,5 MDT) augmentaient de plus de 2,5 MDT en glissement annuel, tout comme ses « autres charges d’exploitation (8,5 MDY) qui grimpaient de 3 MDT.

Le déficit est alors visible, puisque résultat net monte à 17,2 MDT, en hausse de plus de 5,3 MDT en ga, et dépasse déjà la moitié du résultat négatif global de tout 2022 qui avoisinait les 30 MDT, plus que 39,2 % du capital social de cette entreprise publique, qui était d’un peu plus de 40 MDT à la fin du 1er semestre 2023 !