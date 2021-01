Ce bloc ne votera pas la confiance aux nouveaux ministres

Le député du bloc démocratique, Zouhair Maghzaoui, a affirmé que son groupe parlementaire ne votera ne votera pas la confiance aux ministres proposés dans le cadre du remaniement ministériel annoncé le 16 janvier courant par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, demain, mardi, une séance plénière consacrée au vote de confiance qui concerne onze portefeuilles ministériels.

Dans une déclaration, lundi à l’agence TAP, Maghzaoui a estimé que, modifier la composition gouvernementale est, actuellement, inutile, surtout que l’évaluation du gouvernement n’a toujours pas été réalisée.

Mechichi n’a pas tenu compte des exigences de la conjoncture actuelle et a cédé aux pressions exercées par le mouvement Ennahdha et le parti « Qalb Tounes », selon lui.

Et d’ajouter que des suspicions de corruption et de conflit d’intérêts pèsent sur quelques ministres proposés par le remaniement gouvernemental.

Pour sa part, le président du bloc « Tahya Tounes », Mustapha Ben Ahmed a indiqué que son groupe au parlement, qui s’était prononcé en faveur du remaniement ministériel, n’accordera pas sa confiance aux ministres proposées qui font l’objet de suspicion de corruption ou d’appartenance partisane.

Ben Ahmed a « vivement » critiqué la rencontre qu’a tenue, la semaine dernière, le chef du gouvernement avec le bloc Al Karama.

Par ailleurs, le président du bloc « Tahya Tounes » a fait savoir que ces réserves émises à l’égard du remaniement ministériel, font l’objet de concertations avec d’autres groupes parlementaires.