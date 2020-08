Le vote de confiance pour Mechichi, mardi prochain sur YouTube

Au regard de la situation sanitaire dans le pays, des mesures exceptionnelles ont été prises pour le déroulement de la séance plénière de vote de confiance au gouvernement Hichem Mechichi programmée pour mardi 1er septembre. Le parlement a reçu des parties officielles concernées, des correspondances préconisant l’application stricte de la stratégie de lutte contre le Covid-19.

Dans ce sens, la direction générale de l’information au parlement appelle les professionnels des médias qui assureront la couverture des travaux à l’obligation de porter les masques de protection, de se soumettre à la prise de température avant d’entrer dans l’enceinte parlementaire et de respecter la distanciation physique tout en évitant les regroupements.

La même source rappelle, dans un communiqué publié jeudi, que le parlement assurera la transmission directe de la plénière via sa page officielle YouTube, et qu’il reste à la disposition des journalistes, en leur fournissant toutes les données nécessaires, afin de leur permettre d’accomplir, au mieux, leur travail dans ce contexte exceptionnel.

De plus, des salles équipées seront aménagées pour permettre de suivre les travaux et réduire le nombre des personnes présentes dans la tribune presse.

Le parlement exhorte journalistes et membres de la société civile à tenir compte de la situation sanitaire exceptionnelle dans le pays et à faciliter la mission des agents de l’ordre et du personnel administratif.